Сенатор Косачев заявил о возможной эвакуации граждан РФ с Запада

22 апреля 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Некоторым граждан России может потребоваться эвакуация из стран Запада, считает Константин Косачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российским гражданам, проживающим в странах Запада, может потребоваться эвакуация. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ Константин Косачев. «Я не исключаю, что в каких-то случаях может потребоваться и эвакуация наших сограждан, когда дальнейшее проживание в других странах окажется невозможным. Увы, ситуация столь стремительна и столь за красными линиями с точки зрения нравственности, морали. Мы должны быть готовы к любым вариантам», — передает РИА «Новости» слова Косачева. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В МИД РФ заявили, что нынешняя волна русофобии на Запада напоминает расизм. В частности в Нидерландах местные жители, выкрикивая лозунг «За Украину», избили шестилетнего ребенка с русским именем. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российским гражданам, проживающим в странах Запада, может потребоваться эвакуация. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ Константин Косачев. «Я не исключаю, что в каких-то случаях может потребоваться и эвакуация наших сограждан, когда дальнейшее проживание в других странах окажется невозможным. Увы, ситуация столь стремительна и столь за красными линиями с точки зрения нравственности, морали. Мы должны быть готовы к любым вариантам», — передает РИА «Новости» слова Косачева. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В МИД РФ заявили, что нынешняя волна русофобии на Запада напоминает расизм. В частности в Нидерландах местные жители, выкрикивая лозунг «За Украину», избили шестилетнего ребенка с русским именем.