Пермские чиновники спровоцировали скандал вокруг опасных деревьев

Деревья могут упасть в любой момент Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Чусового (Пермский край) с 2020 года не могут спилить аварийные деревья. Но теперь им придется это сделать по решению суда. Подробности опубликовали на сайте Пермского краевого суда.

«По поводу аварийных деревьев местный депутат не раз обращался к властям Чусового, но получил ответ, что на 2020 год спил деревьев не запланирован и вопрос вынесут на рассмотрение при формировании бюджета на 2021 год. В итоге никаких мер принято не было», — сообщили в пресс-службе суда.

Летом в 2021 году главе администрации было вынесено представление об устранении нарушения, но в ответе суду администрация округа указала, что кронировать и сносить деревья должны не власти, а собственники многоквартирных домов. Объяснили это тем, что деревья якобы находятся на придомовой территории.

Однако Чусовской городской суд установил, что границы земельных участков, на которых расположены указанные дома, не определены. Поэтому прав на эти участки жильцы домов не имеют. Соответственно опасные деревья около домов входят в зеленый фонд Чусовского городского округа и обязанность по их содержанию должна быть возложена на администрацию округа. В Пермском краевом суде поддержали эту позицию и обязали мэрию Чусового разобраться с деревьями.

Тем временем, пока аварийные деревья не убирают, здоровые деревья в Пермском крае выкапывают вместе с корнями и дальше фурами транспортируют в сторону запада. В 2021 году было выявлено 12 таких случаев с ущербом краю в 17 млн рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам