Мэра пермского города удивил доклад министра о безработице

25 апреля 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Вадим Лысанов ищет правды о безработице в городе Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Главу Кунгурского муниципального округа Пермского края Вадима Лысанова удивил доклад регионального министра социального развития Павла Фокина, посвященный проблемам занятости населения в Прикамье. Согласно презентации министра на Совете глав, уровень безработицы в Кунгуре составляет 1,12%, но мэр города заявил о других, более низких показателях, передает корреспондент URA.RU. «Еженедельно, начиная с этого года, кунгурский центр занятости населения в лице Пчелинцева Сергея Борисовича нам докладывает процент безработицы на территории. Весь этот период он составлял 0,7%. Сегодня, я вижу в презентации, он составляет 1,12%. Хотелось бы найти правду», — обратился Лысанов к Фокину. Министр обещал уточнить информацию и сообщить ее главе Кунгура отдельно. В целом, по словам Фокина, среднекраевой уровень безработицы составляет 0,7%. Этот показатель равен среднему по Приволжскому федеральному округу и чуть ниже общероссийского (0,9%). При этом, в 17 территориях региона уровень безработицы превышает средний более чем в два раза. Самый высокий отмечен в Косинском (3,1%), Большесосновском (2,8%) и Гайнском (2,67%) округах. Самый низкий — в Перми (0,43%), Соликамском и Чайковском округах (0,49%). Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Главу Кунгурского муниципального округа Пермского края Вадима Лысанова удивил доклад регионального министра социального развития Павла Фокина, посвященный проблемам занятости населения в Прикамье. Согласно презентации министра на Совете глав, уровень безработицы в Кунгуре составляет 1,12%, но мэр города заявил о других, более низких показателях, передает корреспондент URA.RU. «Еженедельно, начиная с этого года, кунгурский центр занятости населения в лице Пчелинцева Сергея Борисовича нам докладывает процент безработицы на территории. Весь этот период он составлял 0,7%. Сегодня, я вижу в презентации, он составляет 1,12%. Хотелось бы найти правду», — обратился Лысанов к Фокину. Министр обещал уточнить информацию и сообщить ее главе Кунгура отдельно. В целом, по словам Фокина, среднекраевой уровень безработицы составляет 0,7%. Этот показатель равен среднему по Приволжскому федеральному округу и чуть ниже общероссийского (0,9%). При этом, в 17 территориях региона уровень безработицы превышает средний более чем в два раза. Самый высокий отмечен в Косинском (3,1%), Большесосновском (2,8%) и Гайнском (2,67%) округах. Самый низкий — в Перми (0,43%), Соликамском и Чайковском округах (0,49%).