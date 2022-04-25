Бизнесмен похитил 15 млн у челябинского оборонного завода

Дело рассматривалось в общей сложности два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении предпринимателя из Свердловской области Игоря Яценко, виновного в мошенничестве в особо крупном размере. Он получил условный срок за хищение денег у челябинского радиозавода «Полет» в рамках гособоронзаказа, рассказали URA.RU в суде.

«Уголовное дело в отношении Яценко поступило в суд в первый раз еще в октябре 2020 года, затем перенаправлялось в другой суд, но в итоге с марта 2021 года вновь рассматривалось судьей Натальей Губкой. В апреле был вынесен приговор: Яценко признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года», — рассказали участники процесса.

Установлено, что Яценко был управляющим екатеринбургской компании ООО «НПП Электромаш» и в 2016 году заключил два договора с челябинским радиозаводом «Полет» на поставку специальных ламп для навигационных систем на общую сумму более 20 млн рублей: на 15 млн один договор и на 5 млн второй. Сам завод «Полет» заключил эти договоры в рамках гособоронзаказов на общую сумму боле 116 млн рублей на изготовление навигационных систем в целом. Однако лампы свердловская компания так и не поставила, успев получить от заказчика 15 млн рублей, а в мае 2019 года, по данным СБИС, и вовсе была ликвидирована.

Следствие и суд посчитали, что Яценко деньги завода присвоил, пользуясь своим положением в компании. Сам он вину не признавал с самого начала и до конца процесса. Приговор не вступил в силу и обжалуется. К слову, завод предъявлял подсудимому гражданский иск на 25 млн рублей, но суд оставил его без рассмотрения.

Обновлено в 9:35:

Как рассказали URA.RU представители завода, в период времени совершения преступления руководителем завода являлся Евгений Никитин. Именно после его ухода вскрылись несколько многомиллионные хищений со стороны подрядчиков.

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