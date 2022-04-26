Минобороны: армия РФ захватила украинскую базу ремонта ПВО

Армия РФ захватила базу хранения и ремонта техники ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская армия захватила базу Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которой ремонтировали и хранили вооружение для ПВО. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны РФ.

«Подразделения ВС РФ взяли под контроль базу хранения и ремонта техники ВСУ. На территории уничтоженной воинской части находится большое количество комплексов противовоздушной обороны различного назначения, боеприпасов к ним, а также запасные части к радиолокационным станциям. Всего здесь было обнаружено порядка 100 единиц техники. В ангаре находились цеха по ремонту и восстановлению поврежденной техники. Отступая, подразделения ВСУ бросили вооружение, боеприпасы, запасное имущество и принадлежности, а также документацию к технике», — говорится в сообщении Минобороны.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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