Минобороны: армия РФ захватила украинскую базу ремонта ПВО

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Армия РФ захватила базу хранения и ремонта техники ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия захватила базу Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которой ремонтировали и хранили вооружение для ПВО. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны РФ.

«Подразделения ВС РФ взяли под контроль базу хранения и ремонта техники ВСУ. На территории уничтоженной воинской части находится большое количество комплексов противовоздушной обороны различного назначения, боеприпасов к ним, а также запасные части к радиолокационным станциям. Всего здесь было обнаружено порядка 100 единиц техники. В ангаре находились цеха по ремонту и восстановлению поврежденной техники. Отступая, подразделения ВСУ бросили вооружение, боеприпасы, запасное имущество и принадлежности, а также документацию к технике», — говорится в сообщении Минобороны.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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Российская армия захватила базу Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которой ремонтировали и хранили вооружение для ПВО. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны РФ. «Подразделения ВС РФ взяли под контроль базу хранения и ремонта техники ВСУ. На территории уничтоженной воинской части находится большое количество комплексов противовоздушной обороны различного назначения, боеприпасов к ним, а также запасные части к радиолокационным станциям. Всего здесь было обнаружено порядка 100 единиц техники. В ангаре находились цеха по ремонту и восстановлению поврежденной техники. Отступая, подразделения ВСУ бросили вооружение, боеприпасы, запасное имущество и принадлежности, а также документацию к технике», — говорится в сообщении Минобороны. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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