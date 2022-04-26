Президент Молдавии назвала причину терактов в Приднестровье

26 апреля 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

В Тирасполе заявили о причастности к теракту выходцев с Украины Фото: DUMITRU DORU, EPA новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье Взрывы у министерства госбезопасности в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду. «Эти силы выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации. Однако мы продолжаем собирать информацию», — передают РИА «Новости» слова Санду. По данным источника агентства, организаторы теракта в Приднестровье в Тирасполе прибыли с Украины. Неизвестные 25 апреля из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк, пишет «Национальная служба новостей». Неизвестные взорвали две крупные вышки связи. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Взрывы у министерства госбезопасности в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду. «Эти силы выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации. Однако мы продолжаем собирать информацию», — передают РИА «Новости» слова Санду. По данным источника агентства, организаторы теракта в Приднестровье в Тирасполе прибыли с Украины. Неизвестные 25 апреля из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк, пишет «Национальная служба новостей». Неизвестные взорвали две крупные вышки связи. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя.