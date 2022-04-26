Президент Молдавии назвала причину терактов в Приднестровье

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В Тирасполе заявили о причастности к теракту выходцев с Украины Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Приднестровье

Взрывы у министерства госбезопасности в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду.

«Эти силы выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации. Однако мы продолжаем собирать информацию», — передают РИА «Новости» слова Санду.

По данным источника агентства, организаторы теракта в Приднестровье в Тирасполе прибыли с Украины. Неизвестные 25 апреля из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк, пишет «Национальная служба новостей». Неизвестные взорвали две крупные вышки связи. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя.

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Взрывы у министерства госбезопасности в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду. «Эти силы выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации. Однако мы продолжаем собирать информацию», — передают РИА «Новости» слова Санду. По данным источника агентства, организаторы теракта в Приднестровье в Тирасполе прибыли с Украины. Неизвестные 25 апреля из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк, пишет «Национальная служба новостей». Неизвестные взорвали две крупные вышки связи. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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