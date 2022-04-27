Мальчика, пострадавшего при пожаре в Арамиле, увезли на операцию

О результатах операции родителям обещали сообщить ближе к обеду Фото: Анна Майорова © URA.RU

За жизнь трехлетнего свердловчанина, пострадавшего при пожаре в Арамиле, борются врачи. У мальчика обожжено 35 процентов поверхности тела. Ребенок получил травмы при пожаре, который вспыхнул в доме на улице Ленина утром 26 апреля.

«В десять утра нам позвонили из больницы и сообщили, что состояние Андрея удалось стабилизировать. Сейчас оно стабильно тяжелое. Медики готовы его оперировать. У малыша обожжено 35 процентов тела. 15 процентов составляют глубокие ожоги, — рассказала Е1 тетя ребенка.

Операция продлится несколько часов. О ее результатах родителям обещали сообщить ближе к обеду. Согласно предварительным данным, мальчик получил ожоги в пожаре, который он сам и устроил. Пока родные спали, малыш нашел зажигалку и поджег игрушки. В пожаре пострадала и мама ребенка. Женщину доставили в арамильскую больницу.

Ранее URA.RU писало, что в девятиэтажном доме №132 по улице Белинского в Екатеринбурге произошел пожар. Спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе трех детей. Еще 10 человек эвакуировались из горящего дома до прибытия пожарных. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 6:37 утра. Полностью потушить огонь удалось к 8:20.