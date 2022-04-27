Появилось видео обстрела министерства в Приднестровье

27 апреля 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

В сети появилось видео обстрела здания МГБ в Тирасполе 25 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье В сети появилось видео нападения на здание МГБ Тирасполя 25 апреля. Запись с камер видеонаблюдения опубликовали в группе «Первый приднестровский канал» во ВКонтакте. Приднестровские власти сообщают, что за произошедшим стоит Украина. На кадрах видео видно, как неизвестные приехали со стороны границы Украины и Приднестровья на серой машине «SsangYong». В салоне автомобиля было трое мужчин, одетых в черную одежду. «Выстрелов было три. Из гранатометов стреляли по второму этажу. Третий выстрел был самым мощным», — написали в группе во ВКонтакте. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности республики из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы террористических атак ведут на Украину. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В сети появилось видео нападения на здание МГБ Тирасполя 25 апреля. Запись с камер видеонаблюдения опубликовали в группе «Первый приднестровский канал» во ВКонтакте. Приднестровские власти сообщают, что за произошедшим стоит Украина. На кадрах видео видно, как неизвестные приехали со стороны границы Украины и Приднестровья на серой машине «SsangYong». В салоне автомобиля было трое мужчин, одетых в черную одежду. «Выстрелов было три. Из гранатометов стреляли по второму этажу. Третий выстрел был самым мощным», — написали в группе во ВКонтакте. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности республики из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы террористических атак ведут на Украину.