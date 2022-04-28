На Ройзмана составили протокол за неуважение к органам власти

28 апреля 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Ранее на него составили три протокола за высказывания о спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили новый административный протокол за неуважение к органам власти. Об этом URA.RU сообщила юрист политика Юлия Федотова. «На Евгения Ройзмана составили еще один административный протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ. Причина в том, что кто-то сделал скриншот его твита и выложил в соцсети», — рассказала Федотова. Данная статья подразумевает штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей за оскорбление органов власти. Ранее сообщалось, что после публикаций в интернете на Евгения Ройзмана составили три административных протокола за дискредитацию ВС РФ. Во всех трех случаях суд назначил ему штраф 50 000 рублей, общая сумма штрафов составила 150 тысяч. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

На экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили новый административный протокол за неуважение к органам власти. Об этом URA.RU сообщила юрист политика Юлия Федотова. «На Евгения Ройзмана составили еще один административный протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ. Причина в том, что кто-то сделал скриншот его твита и выложил в соцсети», — рассказала Федотова. Данная статья подразумевает штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей за оскорбление органов власти. Ранее сообщалось, что после публикаций в интернете на Евгения Ройзмана составили три административных протокола за дискредитацию ВС РФ. Во всех трех случаях суд назначил ему штраф 50 000 рублей, общая сумма штрафов составила 150 тысяч.