На Ройзмана составили протокол за неуважение к органам власти

На экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили новый административный протокол за неуважение к органам власти. Об этом URA.RU сообщила юрист политика Юлия Федотова.
«На Евгения Ройзмана составили еще один административный протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ. Причина в том, что кто-то сделал скриншот его твита и выложил в соцсети», — рассказала Федотова. Данная статья подразумевает штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей за оскорбление органов власти.
На экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили новый административный протокол за неуважение к органам власти. Об этом URA.RU сообщила юрист политика Юлия Федотова. «На Евгения Ройзмана составили еще один административный протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ. Причина в том, что кто-то сделал скриншот его твита и выложил в соцсети», — рассказала Федотова. Данная статья подразумевает штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей за оскорбление органов власти. Ранее сообщалось, что после публикаций в интернете на Евгения Ройзмана составили три административных протокола за дискредитацию ВС РФ. Во всех трех случаях суд назначил ему штраф 50 000 рублей, общая сумма штрафов составила 150 тысяч.