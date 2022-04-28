В Тюмени нашли причину крупного пожара в «Красной горке»

В результате пожара повреждено три дачных дома и пять строений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области установили личность женщины, чьи действия могли привести к пожару в садовом товариществе «Красная горка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Личность гражданки установлена, сейчас ведутся работы по выяснению обстоятельств и причин возникновения пожара. Предварительной причиной является неосторожное обращение с огнем. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам очевидцев, тюменка, проживающая в садовом товариществе, жгла траву. Местные жители пытались потушить пожар своими силами до приезда пожарной службы. В тушении пожара от МЧС было задействовано 6 единиц техники и 23 человека личного состава. Также привлекалась добровольная пожарная дружина от муниципального образования из 10 человек. Повреждено три дачных дома и пять строений.

Ранее URA.RU сообщало о том, что огонь от лесного пожара рядом с селом Аманадское подошел к границам населенного пункта. Жителей готовят к эвакуации.