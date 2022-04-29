Соратница Навального* заплатит силовикам миллионы за их работу

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Петербуржский суд удовлетворил иск МВД против соратницы Навального Фото:

Экс-глава штаба Навального (сеть штабов признана экстремистской организацией и иноагентом, запрещена на территории РФ) Ирина Фатьянова должна возместить ущерб в размере 3 931 998 рублей за проведение несогласованных мероприятий. Дзержинский районный суд Петербурга удовлетворил иск регионального управления МВД. Об этом она сообщила в telegram-канале.

«Иск ГУ МВД ко мне полностью удовлетворен, никакие аргументы защиты не приняты. Я должна правоохранителям Петербурга и Ленобласти 3,93 млн рублей», — написала Фатьянова.

Полиция потребовала возмещения ущерба своим сотрудникам за работу 23 и 31 января 2021 года, когда жители Петербурга массово вышли на улицу в знак поддержки блогера Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом). Всего на улицу тогда был выведен 1391 сотрудник сверхурочно, отметила Фатьянова.

*Алексей Навальный признан в РФ террористом и экстремистом.

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Экс-глава штаба Навального (сеть штабов признана экстремистской организацией и иноагентом, запрещена на территории РФ) Ирина Фатьянова должна возместить ущерб в размере 3 931 998 рублей за проведение несогласованных мероприятий. Дзержинский районный суд Петербурга удовлетворил иск регионального управления МВД. Об этом она сообщила в telegram-канале. «Иск ГУ МВД ко мне полностью удовлетворен, никакие аргументы защиты не приняты. Я должна правоохранителям Петербурга и Ленобласти 3,93 млн рублей», — написала Фатьянова. Полиция потребовала возмещения ущерба своим сотрудникам за работу 23 и 31 января 2021 года, когда жители Петербурга массово вышли на улицу в знак поддержки блогера Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом). Всего на улицу тогда был выведен 1391 сотрудник сверхурочно, отметила Фатьянова. *Алексей Навальный признан в РФ террористом и экстремистом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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