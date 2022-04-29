Певец Вадим Самойлов выступил на Уральском медиафоруме Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Музыкант Вадим Самойлов призывает СМИ выдавать полную картину происходящих событий, чтобы выдернутые из контекста слова не приводили к конфликту, который, например, возник между губернатором Евгением Куйвашевым и журналистом Владимиром Соловьевым. Об этом он заявил на закрытии XII Уральского медиафорума, который проходил в Екатеринбурге 28 и 29 апреля.

«Кто-то взял одну фразу последнюю из вопроса Владимира Рудольфовича Соловьева. И, конечно, Евгений Владимирович [Куйвашев], услышав только эту фразу, отразил ее болезненно, потому что никому не хочется признавать свой регион таким экстравагантным», — заявил певец.

Музыкант призвал СМИ помнить об особой ответственности, которые те несут перед обществом. Самойлов предложил журналистам выдавать полную картину происходящих событий, «потому что проще всего нас раздербанить, проще нас разругать, лишить нас силы, единения». Также лидер группы «Агата Кристи» попросил всех сплотиться вокруг российской армии, администрации Свердловской области, «всех здоровых сил в прессе, которые отображают позитивную повестку».

27 апреля журналист Владимир Соловьева нелицеприятно выразился о Екатеринбурге во время прямого эфира с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. В частности, он попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие именитые свердловчане, среди них оказались губернатор области Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, бард Александр Новиков и многие другие. В свою очередь, лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов поддержал телеведущего Владимира Соловьева в данном споре.

Певец призвал помнить СМИ об ответственности перед обществом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Музыкант попросил всех сплотиться вокруг администрации Свердловской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вадим Самойлов призвал журналистов выдавать полную картину событий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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