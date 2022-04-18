Пропавшие в Первоуральске туристы найдены

18 апреля 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Туристам, которые решили справится на лодке, сейчас ничто не угрожает Фото: Анна Майорова © URA.RU Туристы, пропавшие в Первоуральске (Свердловская область), нашлись живыми. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области «По оперативной информации туристы, потерявшиеся при сплаве по рекам в Первоуральском городском округе, самостоятельно вышли к конечной точке маршрута», — сообщили в ведомстве. В настоящий момент их здоровью ничто не угрожает. В поисках туристической группы приняли участие сотрудники МЧС России по Свердловской области, поисково-спасательный отряд Первоуральска и представители полиции. К последним и поступило первое сообщение от жительницы Челябинска, которая ждала туристов на конечной точке маршрута. Ранее спасатели сообщили, что под Первоуральском в Свердловской области пропало восемь человек, двое из которых дети. Группа должна была сплавляться по маршруту «река Восточный Шишим — река Черный Шишим — река Большой Шишим — река Чусовая», но к назначенному времени на конечную точку маршрута не явилась. В поиске пропавших были задействованы 22 человека, 10 единиц спецтехники, в том числе семь человек и три единицы спецтехники от МЧС России. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Туристы, пропавшие в Первоуральске (Свердловская область), нашлись живыми. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области «По оперативной информации туристы, потерявшиеся при сплаве по рекам в Первоуральском городском округе, самостоятельно вышли к конечной точке маршрута», — сообщили в ведомстве. В настоящий момент их здоровью ничто не угрожает. В поисках туристической группы приняли участие сотрудники МЧС России по Свердловской области, поисково-спасательный отряд Первоуральска и представители полиции. К последним и поступило первое сообщение от жительницы Челябинска, которая ждала туристов на конечной точке маршрута. Ранее спасатели сообщили, что под Первоуральском в Свердловской области пропало восемь человек, двое из которых дети. Группа должна была сплавляться по маршруту «река Восточный Шишим — река Черный Шишим — река Большой Шишим — река Чусовая», но к назначенному времени на конечную точку маршрута не явилась. В поиске пропавших были задействованы 22 человека, 10 единиц спецтехники, в том числе семь человек и три единицы спецтехники от МЧС России.