Вице-спикер думы ХМАО увеличил доходы в два раза

30 апреля 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Вице-спикер Еремей Айпин (крайний справа) увеличил свои доходы в два раза Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Заместитель председателя думы ХМАО Еремей Айпин в 2021 году в два раза увеличил свои доходы, по сравнению с 2020 годом. В декларации о доходах, опубликованной на сайте думы ХМАО, он указал цифру в 11 млн 272 тыс. рублей. Доходы председателя думы Бориса Хохрякова увеличились на 800 тысяч рублей. В своей декларации за 2021 год он указал сумму в 13 млн 430 тыс. рублей. Еще два заместителя — Владимир Семенов и Наталья Западнова задекларировали суммы 5 млн 606 тыс. и 7 млн 190 тыс. соответственно. Доход Семенова вырос на полтора миллиона, а Западновой — на восемьдесят тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о самых скромных депутатах думы. Доход депутата Владимира Зиновьева составил 27 рублей. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Заместитель председателя думы ХМАО Еремей Айпин в 2021 году в два раза увеличил свои доходы, по сравнению с 2020 годом. В декларации о доходах, опубликованной на сайте думы ХМАО, он указал цифру в 11 млн 272 тыс. рублей. Доходы председателя думы Бориса Хохрякова увеличились на 800 тысяч рублей. В своей декларации за 2021 год он указал сумму в 13 млн 430 тыс. рублей. Еще два заместителя — Владимир Семенов и Наталья Западнова задекларировали суммы 5 млн 606 тыс. и 7 млн 190 тыс. соответственно. Доход Семенова вырос на полтора миллиона, а Западновой — на восемьдесят тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о самых скромных депутатах думы. Доход депутата Владимира Зиновьева составил 27 рублей.