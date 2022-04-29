29 апреля 2022
28 апреля 2022

Вице-спикер думы ХМАО увеличил доходы в два раза

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Вице-спикер Еремей Айпин (крайний справа) увеличил свои доходы в два раза Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Заместитель председателя думы ХМАО Еремей Айпин в 2021 году в два раза увеличил свои доходы, по сравнению с 2020 годом. В декларации о доходах, опубликованной на сайте думы ХМАО, он указал цифру в 11 млн 272 тыс. рублей.

Доходы председателя думы Бориса Хохрякова увеличились на 800 тысяч рублей. В своей декларации за 2021 год он указал сумму в 13 млн 430 тыс. рублей.

Еще два заместителя — Владимир Семенов и Наталья Западнова задекларировали суммы 5 млн 606 тыс. и 7 млн 190 тыс. соответственно. Доход Семенова вырос на полтора миллиона, а Западновой — на восемьдесят тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о самых скромных депутатах думы. Доход депутата Владимира Зиновьева составил 27 рублей.

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Заместитель председателя думы ХМАО Еремей Айпин в 2021 году в два раза увеличил свои доходы, по сравнению с 2020 годом. В декларации о доходах, опубликованной на сайте думы ХМАО, он указал цифру в 11 млн 272 тыс. рублей. Доходы председателя думы Бориса Хохрякова увеличились на 800 тысяч рублей. В своей декларации за 2021 год он указал сумму в 13 млн 430 тыс. рублей. Еще два заместителя — Владимир Семенов и Наталья Западнова задекларировали суммы 5 млн 606 тыс. и 7 млн 190 тыс. соответственно. Доход Семенова вырос на полтора миллиона, а Западновой — на восемьдесят тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о самых скромных депутатах думы. Доход депутата Владимира Зиновьева составил 27 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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