Футболисты «Урала» обыграли на выезде московское «Динамо»

30 апреля 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

В российской Премьер-лиге началась пора решающих матчей Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Москве состоялся матч 27 тура российской Премьер-лиги, в рамках которого встретились ФК «Урал» из Екатеринбурга и московский клуб «Динамо». Встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу екатеринбуржцев. Уже на седьмой минуте игры гол в ворота «Урала» забил Арсен Захарян. На 28-й минуте екатеринбуржцы смогли отыграться — мяч в ворота «Динамо» отправил Эрик Биквалфи. Спустя несколько минут преимущество екатеринбуржцев удвоил Даниэль Мишкич, который с острого угла нанес удар под перекладину. На 67-й минуте третий гол со стороны «Урала» снова забил Эрик Биквалфи. Футболист вошел в штрафную и ловко обыграл двух соперников, а затем с острого угла направил мяч над плечом вратаря «Динамо». Хозяева поля смогли забить второй мяч в ворота «Урала» только на 81-й минуте матча, отличился игрок Нжи Клинтон. К концу игры команды подошли со счетом 2:3 в пользу «Урала». Трансляция матча велась порталом Sport24. Ранее в екатеринбургском клубе отмечали, что в футбольной Премьер-лиге пришла пора решающих матчей, и ближайшая игра должна была определить исход чемпионской гонки. «Это произойдет, если наша команда обыграет столичное „Динамо“, которое сейчас идет вторым и пытается догнать питерский „Зенит“. Впрочем, екатеринбуржцам очки нужны и по другой причине: наша команда борется за выживание в премьер-лиге. У „Урала“ 24 очка, это всего на два больше, чем у находящейся в зоне прямого вылета „Уфы“», — рассказывали в клубе. На прошлой неделе «Урал» встречался с клубом из «Уфы» и также одержал победу. Следующий матч команда проведет 7 мая против «Спартака». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Москве состоялся матч 27 тура российской Премьер-лиги, в рамках которого встретились ФК «Урал» из Екатеринбурга и московский клуб «Динамо». Встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу екатеринбуржцев. Уже на седьмой минуте игры гол в ворота «Урала» забил Арсен Захарян. На 28-й минуте екатеринбуржцы смогли отыграться — мяч в ворота «Динамо» отправил Эрик Биквалфи. Спустя несколько минут преимущество екатеринбуржцев удвоил Даниэль Мишкич, который с острого угла нанес удар под перекладину. На 67-й минуте третий гол со стороны «Урала» снова забил Эрик Биквалфи. Футболист вошел в штрафную и ловко обыграл двух соперников, а затем с острого угла направил мяч над плечом вратаря «Динамо». Хозяева поля смогли забить второй мяч в ворота «Урала» только на 81-й минуте матча, отличился игрок Нжи Клинтон. К концу игры команды подошли со счетом 2:3 в пользу «Урала». Трансляция матча велась порталом Sport24. Ранее в екатеринбургском клубе отмечали, что в футбольной Премьер-лиге пришла пора решающих матчей, и ближайшая игра должна была определить исход чемпионской гонки. «Это произойдет, если наша команда обыграет столичное „Динамо“, которое сейчас идет вторым и пытается догнать питерский „Зенит“. Впрочем, екатеринбуржцам очки нужны и по другой причине: наша команда борется за выживание в премьер-лиге. У „Урала“ 24 очка, это всего на два больше, чем у находящейся в зоне прямого вылета „Уфы“», — рассказывали в клубе. На прошлой неделе «Урал» встречался с клубом из «Уфы» и также одержал победу. Следующий матч команда проведет 7 мая против «Спартака».