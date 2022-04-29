Мэр Екатеринбурга снесет теплицы, раздражающие миллионеров

30 апреля 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

На теплицы выходят окна многих статусных горожан (архивное фото, сделанное до благоустройства набережной) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Старые теплицы, расположенные в дендропарке на ул. 8 Марта, скорее всего, перенесут в другое место, дал понять URA.RU мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По словам градоначальника, он еще в прошлом году обсудил эту задумку с губернатором Евгением Куйвашевым — на ее реализацию требуется помощь из областного бюджета. Речь идет о больших цветниках, где хранятся уникальные экземпляры растений. В сотне метров от них — штаб-квартира «Русской медной компании» (РМК) и элитный клубный дом «Ривьера», где живут состоятельные горожане. Их окна выходят именно на это место. «Надо теплицы поменять. Они очень старые. Но это вопрос финансов. Мы сейчас готовим предложения, и думаю, продвинемся в этом вопросе», — сказал Орлов во время субботника в дендропарке днем 30 апреля. «То есть на этом месте будут новые теплицы?» — уточнил корреспондент. «Не факт, что они именно здесь будут. Можно найти хорошее место и перенести [их]. Это все-таки центр города. Теплицы появились в тот момент, когда здесь еще не было благоустроенной набережной. Сегодня она сформировалась, люди гуляют, и вот такой очень неприглядный вид», — ответил Орлов. «Когда был в офисе у Игоря Алексеевича [Алтушкина, главы РМК], посмотрел на это место сверху. — продолжил мэр, — Конечно, вид неприглядный. Он [Алтушкин] как большой патриот нашего города задавал вопрос, собираемся ли мы что-то делать [с теплицами]. Я сказал, что надо модернизировать, безусловно». При этом Орлов подчеркнул, что коллекция растений в любом случае будет сохранена. «Это большое преимущество города, наш имидж. Все-таки у нас есть виды растений, которых больше нигде в мире нет. Например, редкий вид бананов», — объяснил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Старые теплицы, расположенные в дендропарке на ул. 8 Марта, скорее всего, перенесут в другое место, дал понять URA.RU мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По словам градоначальника, он еще в прошлом году обсудил эту задумку с губернатором Евгением Куйвашевым — на ее реализацию требуется помощь из областного бюджета. Речь идет о больших цветниках, где хранятся уникальные экземпляры растений. В сотне метров от них — штаб-квартира «Русской медной компании» (РМК) и элитный клубный дом «Ривьера», где живут состоятельные горожане. Их окна выходят именно на это место. «Надо теплицы поменять. Они очень старые. Но это вопрос финансов. Мы сейчас готовим предложения, и думаю, продвинемся в этом вопросе», — сказал Орлов во время субботника в дендропарке днем 30 апреля. «То есть на этом месте будут новые теплицы?» — уточнил корреспондент. «Не факт, что они именно здесь будут. Можно найти хорошее место и перенести [их]. Это все-таки центр города. Теплицы появились в тот момент, когда здесь еще не было благоустроенной набережной. Сегодня она сформировалась, люди гуляют, и вот такой очень неприглядный вид», — ответил Орлов. «Когда был в офисе у Игоря Алексеевича [Алтушкина, главы РМК], посмотрел на это место сверху. — продолжил мэр, — Конечно, вид неприглядный. Он [Алтушкин] как большой патриот нашего города задавал вопрос, собираемся ли мы что-то делать [с теплицами]. Я сказал, что надо модернизировать, безусловно». При этом Орлов подчеркнул, что коллекция растений в любом случае будет сохранена. «Это большое преимущество города, наш имидж. Все-таки у нас есть виды растений, которых больше нигде в мире нет. Например, редкий вид бананов», — объяснил он.