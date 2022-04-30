30 апреля 2022

Фейк-афиши с Лизой Монеточкой появились в Екатеринбурге. Фото

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Последний светский визит в Екатеринбург посла Великобритании в России Лори Бристоу и открытие выставки Карла Стимпсона «Музыка», картина, выставка, монеточка лиза
Лиза Монеточка осудила спецоперацию по денацификации и демилитарищации Украины Фото:

В Екатеринбурге на Малышева, 7 появились оскорбительные афиши со звездами, которые осудили специальную военную операцию на Украине. Одна из листовок посвящена певице из Екатеринбурга Лизе Монеточке. Об этом сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург».

«Решила зарабатывать монеточки на Западе», — говорится в афише. Подобные листовки ранее появились в Санкт-Петербурге и Красноярске. Некоторые из звезд, кто попал на оскорбительные афиши, отреагировали на акцию неизвестных. В частности, Лиза Монеточка. В сториз она написала: «Оцените уровень данных оскорблений. Сравните его с тем, как высказываются ребята с этих плакатов. Сделайте выводы».

Помимо Монеточки на афишах появились певица Вера Брежнева, комик Александр Долгополов, блогер Николай Соболев, группа Little Big, актер Денис Косяков, рэперы Face (Иван Дремин, внесен в реестр СМИ, выполняющих в РФ функции иностранного агента) и Morgenshtern.

В афишах обыгрываются слова из песен и выступлений артистов
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В Екатеринбурге на Малышева, 7 появились оскорбительные афиши со звездами, которые осудили специальную военную операцию на Украине. Одна из листовок посвящена певице из Екатеринбурга Лизе Монеточке. Об этом сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург». «Решила зарабатывать монеточки на Западе», — говорится в афише. Подобные листовки ранее появились в Санкт-Петербурге и Красноярске. Некоторые из звезд, кто попал на оскорбительные афиши, отреагировали на акцию неизвестных. В частности, Лиза Монеточка. В сториз она написала: «Оцените уровень данных оскорблений. Сравните его с тем, как высказываются ребята с этих плакатов. Сделайте выводы». Помимо Монеточки на афишах появились певица Вера Брежнева, комик Александр Долгополов, блогер Николай Соболев, группа Little Big, актер Денис Косяков, рэперы Face (Иван Дремин, внесен в реестр СМИ, выполняющих в РФ функции иностранного агента) и Morgenshtern.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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