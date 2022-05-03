Завод в Златоусте полностью перестроил работу из-за санкций

Новое оборудование состоит только из российских комплектующих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Завод «Стройтехинка» в Златоусте (Челябинская область) перестроил свою работу в условиях объявленных антироссийских санкций. Компания представила ориентированный на спрос в малом бизнесе вибропресс «Рифей-Вектор», состоящий полностью из отечественных компонентов, сообщили URA.RU на предприятии.

«В последнее время мы столкнулись с трудностями по приобретению импортных комплектующих. Поэтому изначально закладывали в конструкцию узлы и детали только отечественных производителей», — пояснил URA.RU главный конструктор предприятия Игорь Порошин.

Сейчас на заводе проходят испытания нового оборудования. Готова его базовая комплектация с ручной системой управления и ручным бункером. В ближайшее время предстоит дополнительное комплектование новой техники модулем смесей и подъемником. С выдачей трех камней за один цикл новая модель занимает промежуточное положение между моделями «Рифей-Кондор» (2 камня) и «Рифей-Удар» (4 камня).

По словам генерального директора завода Алексея Белова, сегодня основу клиентского портфеля «Стройтехники» составляют российские покупатели. Также предприятие экспортирует свою продукцию в 11 стран СНГ. Кроме вибропрессов, промышленный коллектив производит оборудование для бетонных заводов.

Завод в Златоусте продолжил тренд на импортозамещение в промышленности. Он присоединился к целому ряду отечественных компаний, кто смог отказаться от иностранных поставок в условиях действующих экономических санкций. Это позволило предприятию усилить кооперацию с российскими партнерами. Стимулируя импортозамещение, государство оказывает предприятиям поддержку.

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