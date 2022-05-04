Критика Соловьева поможет Куйвашеву переизбраться осенью

05 мая 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

Рейтинг доверия свердловчан к Куйвашеву растет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Критика Екатеринбурга телеведущим Владимиром Соловьевым благоприятно влияет на рост рейтинга главы Свердловской области Евгения Куйвашева к осенним выборам губернатора региона. Об этом заявил глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. «Сейчас люди увидели, что Куйвашев готов отстаивать их честь перед всей страной. Люди на Урале болезненно воспринимают выпады в свой адрес, поэтому подобный жест они восприняли с уважением», — сообщил Минченко журналистам «Коммерсантъ». Эксперт считает, что словесная перепалка между Соловьевым и Куйвашевым положительно сказалась на росте доверия к губернатору. По словам Минченко, раньше свердловчане «недолюбливали» главу региона из-за того, что он прибыл из Тюменской области, однако достойный ответ Куйвашева убедил жителей города. Напомним, что выборы губернатора Свердловской области пройдут осенью 2022 года. Ранее мы рассказывали, что Евгений Куйвашев еще официально не объявил о выдвижении на новый срок. Также URA.RU сообщало, что среди жителей Свердловской области запущен первый соцопрос, посвященный сентябрьским выборам губернатора. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Критика Екатеринбурга телеведущим Владимиром Соловьевым благоприятно влияет на рост рейтинга главы Свердловской области Евгения Куйвашева к осенним выборам губернатора региона. Об этом заявил глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. «Сейчас люди увидели, что Куйвашев готов отстаивать их честь перед всей страной. Люди на Урале болезненно воспринимают выпады в свой адрес, поэтому подобный жест они восприняли с уважением», — сообщил Минченко журналистам «Коммерсантъ». Эксперт считает, что словесная перепалка между Соловьевым и Куйвашевым положительно сказалась на росте доверия к губернатору. По словам Минченко, раньше свердловчане «недолюбливали» главу региона из-за того, что он прибыл из Тюменской области, однако достойный ответ Куйвашева убедил жителей города. Напомним, что выборы губернатора Свердловской области пройдут осенью 2022 года. Ранее мы рассказывали, что Евгений Куйвашев еще официально не объявил о выдвижении на новый срок. Также URA.RU сообщало, что среди жителей Свердловской области запущен первый соцопрос, посвященный сентябрьским выборам губернатора.