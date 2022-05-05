Офицеры ФССП поддержали спецоперацию России на Украине Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники ГУ ФССП России по Свердловской области выстроились буквой Z в Литературном квартале Екатеринбурга, держа в руках георгиевские ленты. Соответствующие фото URA.RU предоставила пресс-секретарь регионального управления ведомства Юлия Пьянкова.

«В флешмобе приняли участие сотрудники ГУФССП России по Свердловской области», — рассказала Пьянова. Она поделилась фотографией, на которой офицеры ведомства стоят около летнего театра в Литературном Квартале Екатеринбурга. В руках они держат несколько георгиевских лент в форме буквы Z.

Также судебные приставы сфотографировались на фоне Екатеринбурга, держа в руках листы А4 с напечатанными буквами Z. Во флешмобе приняли участие десятки сотрудников.

Буква Z является символом специальной операции России на Украине, начавшейся 24 февраля. Ее целями, как отмечал президент России Владимир Путин, является денацификация и денационализация Украины, которая в начале 2022 года усилила обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. Власти РФ подчеркивали, что спецоперация является вынужденным шагом, призванным спасти жизни русскоязычного населения, в том числе, на территории ДНР и ЛНР.

Фото: пресс-служба ГУФССП по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФССП по Свердловской области