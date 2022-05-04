Семьи погибших на Украине челябинских военных получат по миллиону

Семьи жителей Челябинской области, погибших в ходе выполнения спецоперации в Донбассе, получат миллион рублей из регионального бюджета. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«По решению губернатора Алексея Текслера семьи военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, получат выплаты. Региональные выплаты в размере один миллион рублей уже стали поступать семьям», — отметила URA.RU Гехт.
Первый вице-губернатор сообщила, что решение о материальной поддержке семей военнослужащих в каждом регионе принимают самостоятельно. На выплату могут претендовать родители, супруги и дети погибшего военнослужащего, и она предоставляется в равных долях на всех членов семьи.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках и защитить русское население от нацистов. Из Челябинска за время спецоперации в Донбасс доставили несколько сотен тонн гуманитарной помощи.
Семьи жителей Челябинской области, погибших в ходе выполнения спецоперации в Донбассе, получат миллион рублей из регионального бюджета. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «По решению губернатора Алексея Текслера семьи военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, получат выплаты. Региональные выплаты в размере один миллион рублей уже стали поступать семьям», — отметила URA.RU Гехт. Первый вице-губернатор сообщила, что решение о материальной поддержке семей военнослужащих в каждом регионе принимают самостоятельно. На выплату могут претендовать родители, супруги и дети погибшего военнослужащего, и она предоставляется в равных долях на всех членов семьи. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках и защитить русское население от нацистов. Из Челябинска за время спецоперации в Донбасс доставили несколько сотен тонн гуманитарной помощи.