Семьи погибших на Украине челябинских военных получат по миллиону

Родственники погибших на Украине военных уже начали получать выплаты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Семьи жителей Челябинской области, погибших в ходе выполнения спецоперации в Донбассе, получат миллион рублей из регионального бюджета. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«По решению губернатора Алексея Текслера семьи военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, получат выплаты. Региональные выплаты в размере один миллион рублей уже стали поступать семьям», — отметила URA.RU Гехт.

Первый вице-губернатор сообщила, что решение о материальной поддержке семей военнослужащих в каждом регионе принимают самостоятельно. На выплату могут претендовать родители, супруги и дети погибшего военнослужащего, и она предоставляется в равных долях на всех членов семьи.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках и защитить русское население от нацистов. Из Челябинска за время спецоперации в Донбасс доставили несколько сотен тонн гуманитарной помощи.