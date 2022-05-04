04 мая 2022

Семьи погибших на Украине челябинских военных получат по миллиону

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, бтр, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Родственники погибших на Украине военных уже начали получать выплаты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Семьи жителей Челябинской области, погибших в ходе выполнения спецоперации в Донбассе, получат миллион рублей из регионального бюджета. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«По решению губернатора Алексея Текслера семьи военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, получат выплаты. Региональные выплаты в размере один миллион рублей уже стали поступать семьям», — отметила URA.RU Гехт.

Первый вице-губернатор сообщила, что решение о материальной поддержке семей военнослужащих в каждом регионе принимают самостоятельно. На выплату могут претендовать родители, супруги и дети погибшего военнослужащего, и она предоставляется в равных долях на всех членов семьи.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках и защитить русское население от нацистов. Из Челябинска за время спецоперации в Донбасс доставили несколько сотен тонн гуманитарной помощи.

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Семьи жителей Челябинской области, погибших в ходе выполнения спецоперации в Донбассе, получат миллион рублей из регионального бюджета. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «По решению губернатора Алексея Текслера семьи военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, получат выплаты. Региональные выплаты в размере один миллион рублей уже стали поступать семьям», — отметила URA.RU Гехт. Первый вице-губернатор сообщила, что решение о материальной поддержке семей военнослужащих в каждом регионе принимают самостоятельно. На выплату могут претендовать родители, супруги и дети погибшего военнослужащего, и она предоставляется в равных долях на всех членов семьи. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках и защитить русское население от нацистов. Из Челябинска за время спецоперации в Донбасс доставили несколько сотен тонн гуманитарной помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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