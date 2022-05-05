Пермяк накануне Дня Победы ограбил 93-летнего труженика тыла

Ночью мужчина вломился в дом к пожилому пенсионеру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае сотрудники отделения МВД «Частинское» задержали мужчину, которого подозревают в ограблении 93-летнего труженика тыла Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Инцидент произошел в поселке Шлыки. По предварительным данным, мужчина ночью взломал дверной замок гаечным ключом и проник в дом пенсионера. Испугавшись, пожилой мужчина отдал грабителю около 32 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

Сын потерпевшего обратился в полицию. В кратчайшие сроки подозреваемого задержали. Им оказался не раз судимый местный житель. Он рассказал полицейским, что деньги спрятал у себя дома. Правоохранители изъяли их. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «грабеж с незаконным проникновением в жилище». Его заключили под стражу.

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