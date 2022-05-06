Пермский сыровар преуспел после перехода на отечественное сырье

Пермский сыровар рассказал об успехе после санкций Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Сыровар из Перми Алексей Петров рассказал, как с вводом санкций и переходом на отечественное сырье, сумел открыть новый цех и выпустить новые сорта сыра. О положительном эффекте от санкций он сообщил в эфире программы на «Радио России».

«Сегодня мы работаем исключительно на местном сырье и стали использовать ферменты отечественного производства из Московской области, а закваски из Углича получаем. Даже формы для сыров мы теперь покупаем у наших соседей в городе Киров. И самое главное, что себестоимость осталась на прежнем уровне, и качество сыра не только не пострадало, но и наоборот выросло», — открыл подробности предприниматель. Ранее предприятие работало на испанских и итальянских составляющих продукта.

Чтобы открыть новый цех, Петрову пришлось купить оборудование. Современное оснащение удалось приобрести за счет льготного госфинансирования. Теперь сыровар ежедневно выпускает до 200 кг сыра различных сортов, обрабатывая свыше тонны молока. При этом предприниматель утверждает, что покупатели стали хвалить вкусовые качества пермского сыра гораздо чаще.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские магазины отказываются от импортных продуктов. Также предприятие из Перми предложило заменить иностранных роботов своей продукцией.