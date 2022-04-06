Пермские торговые сети отказываются от импортного продовольствия

Отечественные продукты заполняют полки магазинов Прикамья (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский край вошел в топ-10 регионов РФ с наименьшей долей импортного продовольствия. Такой рейтинг подготовило международное агентство Finexpertiza. По данным аудиторов, за последние годы доля зарубежных продуктов питания в российском ритейле снизилась на треть.

«Если за последние 10 лет зависимость продуктовой розницы от импорта сократилась на треть, то ситуация в непродовольственном ритейле практически не поменялась. В нем доля импорта превышает половину», — отмечают эксперты. Чаще всего речь идет об одежде, обуви, лекарствах, электронике и бытовой технике.

Минимум продовольствия импортируют торговые сети Прикамья, Белгородской, Новгородской, Амурской, Тюменской, Оренбургской областей, республик Марий Эл, Бурятии, Башкортостана, а также Крыма. Чаще российские ритейлеры завозят из-за рубежа фрукты и орехи, молочную продукцию, яйца и мед, рыбу и морепродукты. При этом из других стран в Россию почти не импортируют муку, крупы и мясо птицы. Незначительна доля импорта в свинине и в целом в мясной продукции, кроме говядины. Импортное продовольствие, в основном, поступает из Белоруссии, Турции, Бразилии, Эквадора и Китая. На страны СНГ приходится 20,6% импортных поставок, на страны Евросоюза — 22,4%, а на государства, которые поддержали санкции против России, — 28,7%.

Курс на импортозамещение в России был объявлен в 2014 году, после введения санкций Запада из-за присоединения Крыма и ответных мер, предполагающих эмбарго на импорт ряда продуктов питания из Европы, США и других стран. Санкционное давление на Россию обострилось в последние месяцы из-за спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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