Семья губернатора Махонина пройдет в рядах «Бессмертного полка»

Дмитрий Махонин с семьей пройдет в «Бессмертном полку» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Глава Пермского края Дмитрий Махонин намерен вместе со своей семьей присоединиться к шествию «Бессмертного полка» 9 мая. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«За 10 лет существования эта акция пришлась по душе многим и стала одним из символов Дня Победы. 9 мая мы вновь с гордостью понесем портреты наших героев, чтобы почтить их память.<…> Вместе с семьей обязательно примем участие в „Бессмертном полку“. Присоединяйтесь и вы», — написал Махонин. Глава края напомнил, что шествие возвратится на улицы после двухлетнего перерыва, который был связан с пандемией.

Также он анонсировал, что построение начнется в 9 утра на Комсомольском проспекте. Вдоль проспекта будет организовано 15 входных точек в колонну. С помощью 400 волонтеров пермяки дойдут до площади перед Театр-Театром.

Шествия «Бессмертного полка» пройдут во всех районах Пермского края. То, в котором примет участие губернатор и его семья, обещает быть самым масштабным.

Ранее URA.RU сообщило, что политологи увеличили рейтинг главы пермского края. Также во время майских праздников пермяки увидели велопрогулку Махонина.