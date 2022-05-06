Футболисты «Урала» проиграли московскому «Спартаку»

На «Екатеринбург Арене» состоялся матч 28 тура российской Премьер-лиги, в рамках которого ФК «Урал» принимал столичный «Спартак». Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.
«Спартак» играл без двух основных центральных защитников, поэтому букмекеры одинаково оценивали шансы команд на победу. Первый гол в матче был забит рано. К сожалению для хозяев, счет в матче открыли гости. Шамар Николсон на 11-й минуте замкнул подачу Виктора Мозеса. Неудачи «Урала» на этом не прекратились. Через 15 минут гости усилиями все того же Николсона удвоили преимущество. А еще через пять минут Мозес, ассистировавший Николсону, довел счет до разгромного. На старте второго тайма хозяева смогли распечатать ворота соперника, но на большее их не хватило.
Таким образом, москвичи прервали двухматчевую беспроигрышную серию «Урала». В прошлом туре подопечные Игоря Шалимова на выезде обыграли одного из лидеров чемпионата, — московское «Динамо», — с минимальным счетом 3:2. В следующем туре свердловская команда примет казанский «Рубин».
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На «Екатеринбург Арене» состоялся матч 28 тура российской Премьер-лиги, в рамках которого ФК «Урал» принимал столичный «Спартак». Матч завершился победой гостей со счетом 3:1. «Спартак» играл без двух основных центральных защитников, поэтому букмекеры одинаково оценивали шансы команд на победу. Первый гол в матче был забит рано. К сожалению для хозяев, счет в матче открыли гости. Шамар Николсон на 11-й минуте замкнул подачу Виктора Мозеса. Неудачи «Урала» на этом не прекратились. Через 15 минут гости усилиями все того же Николсона удвоили преимущество. А еще через пять минут Мозес, ассистировавший Николсону, довел счет до разгромного. На старте второго тайма хозяева смогли распечатать ворота соперника, но на большее их не хватило. Таким образом, москвичи прервали двухматчевую беспроигрышную серию «Урала». В прошлом туре подопечные Игоря Шалимова на выезде обыграли одного из лидеров чемпионата, — московское «Динамо», — с минимальным счетом 3:2. В следующем туре свердловская команда примет казанский «Рубин».