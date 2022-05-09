В Пермский край придет похолодание

До конца недели в крае ожидаются дожди Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае испортится установившаяся солнечная и сухая погода. В ночь на 11 мая на территории региона ожидаются дожди. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

«Дожди, связанные с приближением каспийского циклона, начнутся только вечером 10 мая и по югу края. Они продолжатся до утра 11 мая и может выпасть 10-15 мм. На остальной территории осадки будут слабыми», — сообщили в ГИС-центре.

Также днем 11 мая с поступлением более холодного воздуха с юго-запада в крае ожидается похолодание — дневная температура не превысит 14-16 градусов. В четверг, 12 мая, из-за роста неустойчивости воздушной массы возможны грозы. Температура воздуха до +16 градусов днем продержится до конца недели — в воскресенье вероятно потепление и прекращение осадков. Стоит отметить, что накануне, 9 мая, в Пермском крае воздух в Перми прогрелся до +21,6 градусов — это самое высокое значение с начала года.