Собчак раскритиковала День Победы в свердловском селе

10 мая 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак опубликовала видео, на котором в Свердловской деревне местные жители празднуют 77 годовщину Великой Победы своими силами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналистка Ксения Собчак раскритиковала празднование Дня Победы в свердловской деревни Мироново. Ее возмутило, что в крупных городах РФ на концерт приглашали звезд, устраивали салюты и парады, а в селе люди были вынуждены организовывать себе праздник самостоятельно, вооружившись аккордеоном и собственным голосом. Видео празднования Дня Победы в деревне Собчак опубликовала в своем telegram-канале. «Все вчера видели, как проходило празднование Дня Победы в крупных городах России: парады, концерты, салюты. А как же отмечали праздник люди в глубинке? К сожалению, село часто бывает у нас забыто, при чем во всех отношениях. [На видео] уральская деревня Мироново в Свердловской области», — пишет журналистка. На видеозаписи с празднования дня Великой Победы 9 мая жители поют под аккомпанемент аккордеона, а местные дети выступают на сцене с песней Виктора Цоя. Собчак также заострила внимание на том, что в селе отсутствует газ. «В районе газ есть, но вот до деревни его никак не проведут», — сообщила она. По данным журналистки, жители села справляются с этой проблемой электрокотлами и дровяными печами. Ранее сообщалось, что Ксения Собчак бесплатно провела корпоратив под Екатеринбургом. В рамках своего шоу «Осторожно: Новый год» журналистка посетила Верхнюю Пышму, где выступила перед заводчанами УГМК по личной просьбе специалиста из плавильного цеха Антона Богуманова. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала празднование Дня Победы в свердловской деревни Мироново. Ее возмутило, что в крупных городах РФ на концерт приглашали звезд, устраивали салюты и парады, а в селе люди были вынуждены организовывать себе праздник самостоятельно, вооружившись аккордеоном и собственным голосом. Видео празднования Дня Победы в деревне Собчак опубликовала в своем telegram-канале. «Все вчера видели, как проходило празднование Дня Победы в крупных городах России: парады, концерты, салюты. А как же отмечали праздник люди в глубинке? К сожалению, село часто бывает у нас забыто, при чем во всех отношениях. [На видео] уральская деревня Мироново в Свердловской области», — пишет журналистка. На видеозаписи с празднования дня Великой Победы 9 мая жители поют под аккомпанемент аккордеона, а местные дети выступают на сцене с песней Виктора Цоя. Собчак также заострила внимание на том, что в селе отсутствует газ. «В районе газ есть, но вот до деревни его никак не проведут», — сообщила она. По данным журналистки, жители села справляются с этой проблемой электрокотлами и дровяными печами. Ранее сообщалось, что Ксения Собчак бесплатно провела корпоратив под Екатеринбургом. В рамках своего шоу «Осторожно: Новый год» журналистка посетила Верхнюю Пышму, где выступила перед заводчанами УГМК по личной просьбе специалиста из плавильного цеха Антона Богуманова.