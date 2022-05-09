В школах Перми выявили нарушения в организации горячего питания

Роспотребнадзор подвел итоги проверок школьного питания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Краевой Роспотребнадзор подвел итоги контроля качества и безопасности питания в школах Пермского края за 2021-2022 учебный год. Были выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«При проведении проверок в школах были выявлены нарушения режимного характера — правил мытья посуды, обработки инвентаря, уборки помещений пищеблока. Также использовалась посуда со сколами», — пояснили в пресс-службе.

При проверках были выявлены и другие нарушения: документация на пищеблоках ведется с нарушениями и в меню школьников не включены кисломолочные продукты. По результатам проверок было составлено 302 протокола об административных правонарушениях в отношении операторов питания в школах и 131 протокол в отношении поставщиков. Общая сумма штрафов составила 4,9 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермского поставщика детского питания в детские сады уличили в нарушении закона. Продукты размещались на раздаче готовых блюд вне охлаждаемой витрины, а на пищеблоке использовалась посуда из алюминия.