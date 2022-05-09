09 мая 2022
08 мая 2022
07 мая 2022

В школах Перми выявили нарушения в организации горячего питания

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Петуховский район. Курган, кастрюли, общепит, кухня, столовая в школе, приготовление еды, школьное питание
Роспотребнадзор подвел итоги проверок школьного питания Фото:

Краевой Роспотребнадзор подвел итоги контроля качества и безопасности питания в школах Пермского края за 2021-2022 учебный год. Были выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«При проведении проверок в школах были выявлены нарушения режимного характера — правил мытья посуды, обработки инвентаря, уборки помещений пищеблока. Также использовалась посуда со сколами», — пояснили в пресс-службе.

При проверках были выявлены и другие нарушения: документация на пищеблоках ведется с нарушениями и в меню школьников не включены кисломолочные продукты. По результатам проверок было составлено 302 протокола об административных правонарушениях в отношении операторов питания в школах и 131 протокол в отношении поставщиков. Общая сумма штрафов составила 4,9 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермского поставщика детского питания в детские сады уличили в нарушении закона. Продукты размещались на раздаче готовых блюд вне охлаждаемой витрины, а на пищеблоке использовалась посуда из алюминия.

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Краевой Роспотребнадзор подвел итоги контроля качества и безопасности питания в школах Пермского края за 2021-2022 учебный год. Были выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю. «При проведении проверок в школах были выявлены нарушения режимного характера — правил мытья посуды, обработки инвентаря, уборки помещений пищеблока. Также использовалась посуда со сколами», — пояснили в пресс-службе. При проверках были выявлены и другие нарушения: документация на пищеблоках ведется с нарушениями и в меню школьников не включены кисломолочные продукты. По результатам проверок было составлено 302 протокола об административных правонарушениях в отношении операторов питания в школах и 131 протокол в отношении поставщиков. Общая сумма штрафов составила 4,9 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермского поставщика детского питания в детские сады уличили в нарушении закона. Продукты размещались на раздаче готовых блюд вне охлаждаемой витрины, а на пищеблоке использовалась посуда из алюминия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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