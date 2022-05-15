Челябинский губернатор уволил своего представителя в Москве

Алексей Текслер принял очередную отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку руководителя постоянного представительства региона при правительстве РФ в Москве Ивана Калашникова. Соответствующий документ опубликован 16 мая на официальном правовом портале.

«Освободить Калашникова Ивана Вячеславовича от занимаемой должности и уволить с государственной службы 13 мая 2022 года по инициативе гражданского служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, подписанном Текслером.

Калашников возглавил представительство 13 мая 2019 года. Ранее он занимал должность помощника главы Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. О том, почему Калашников решил уволиться, не сообщается.