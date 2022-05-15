15 мая 2022

Челябинский губернатор уволил своего представителя в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер принял очередную отставку Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку руководителя постоянного представительства региона при правительстве РФ в Москве Ивана Калашникова. Соответствующий документ опубликован 16 мая на официальном правовом портале.

«Освободить Калашникова Ивана Вячеславовича от занимаемой должности и уволить с государственной службы 13 мая 2022 года по инициативе гражданского служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, подписанном Текслером.

Калашников возглавил представительство 13 мая 2019 года. Ранее он занимал должность помощника главы Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. О том, почему Калашников решил уволиться, не сообщается.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку руководителя постоянного представительства региона при правительстве РФ в Москве Ивана Калашникова. Соответствующий документ опубликован 16 мая на официальном правовом портале. «Освободить Калашникова Ивана Вячеславовича от занимаемой должности и уволить с государственной службы 13 мая 2022 года по инициативе гражданского служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, подписанном Текслером. Калашников возглавил представительство 13 мая 2019 года. Ранее он занимал должность помощника главы Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. О том, почему Калашников решил уволиться, не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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