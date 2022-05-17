Пермяки обсуждают нападение педофила на ребенка

18 мая 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

По информации паблика, мужчина напал на девочку в частном районе и попытался изнасиловать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Перми обсуждают поимку педофила, который напал на 11-летнюю девочку. Как сообщает группа «ГАЙВА Орджоникидзевский район Пермь» в соцсети «ВКонтакте», в частном секторе в микрорайоне Гайва некий мужчина напал на ребенка и попытался изнасиловать. По словам пользователей, злоумышленника удалось задержать, однако официальной информации пока нет. «Пермяки сообщают о подозрительном мужчине на Гайве. Днем 15 мая он в частном секторе напал на 11-летнюю девочку и, со слов ребенка, пытался изнасиловать. Девочка закричала, что вспугнуло злоумышленника», — сообщается в паблике. Пермяков попросили передать информацию в полицию, если этот человек совершал и другие нападения. Оперативный комментарий от пресс-службы пермского МВД и СК не удалось. Туда направлены запросы. URA.RU также рассказывало о задержании полуголого мужчины в Екатеринбурге, который приставал к детям. Неадекватный местный житель бегал в одном белье, пытался схватить ребенка и бил припаркованные автомобили.

Жители Перми обсуждают поимку педофила, который напал на 11-летнюю девочку. Как сообщает группа «ГАЙВА Орджоникидзевский район Пермь» в соцсети «ВКонтакте», в частном секторе в микрорайоне Гайва некий мужчина напал на ребенка и попытался изнасиловать. По словам пользователей, злоумышленника удалось задержать, однако официальной информации пока нет. «Пермяки сообщают о подозрительном мужчине на Гайве. Днем 15 мая он в частном секторе напал на 11-летнюю девочку и, со слов ребенка, пытался изнасиловать. Девочка закричала, что вспугнуло злоумышленника», — сообщается в паблике. Пермяков попросили передать информацию в полицию, если этот человек совершал и другие нападения. Оперативный комментарий от пресс-службы пермского МВД и СК не удалось. Туда направлены запросы. URA.RU также рассказывало о задержании полуголого мужчины в Екатеринбурге, который приставал к детям. Неадекватный местный житель бегал в одном белье, пытался схватить ребенка и бил припаркованные автомобили.