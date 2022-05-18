Армия РФ получила новейшие комплексы С-500

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
С-500 начали поступать в российскую армию Фото:

На вооружение в российскую армию начали поступать новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание».

«Комплексы ПВО-ПРО С-500 начинают поступать на вооружение. Страны мира заказали российское вооружение на 50 млрд долларов», — сказал Борисов.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по оборонным вопросам в Сочи анонсировал перевооружение российской армии. В России также начали разрабатывать новый комплекс С-550.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
На вооружение в российскую армию начали поступать новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». «Комплексы ПВО-ПРО С-500 начинают поступать на вооружение. Страны мира заказали российское вооружение на 50 млрд долларов», — сказал Борисов. Ранее президент России Владимир Путин на совещании по оборонным вопросам в Сочи анонсировал перевооружение российской армии. В России также начали разрабатывать новый комплекс С-550.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...