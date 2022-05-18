Армия РФ получила новейшие комплексы С-500

С-500 начали поступать в российскую армию Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

На вооружение в российскую армию начали поступать новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание».

«Комплексы ПВО-ПРО С-500 начинают поступать на вооружение. Страны мира заказали российское вооружение на 50 млрд долларов», — сказал Борисов.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по оборонным вопросам в Сочи анонсировал перевооружение российской армии. В России также начали разрабатывать новый комплекс С-550.