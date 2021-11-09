09 ноября 2021

В России создается новая зенитная ракетная система

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Минобороны РФ заявило о разработке нового ЗРК С-550 Фото:

В России идут работы по созданию новой зенитной ракетной системы С-550. Об этом говорится в сообщении Минобороны о недавней серии военных совещаний с президентом России Владимиром Путиным.

В министерстве рассказали, что на совещаниях, которые прошли в Сочи 1—3 ноября, Путин сделал «особый акцент на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550». Другой информации о новейшей системе в ведомстве не сообщили.

Ранее Путин на совещании по оборонным вопросам в Сочи анонсировал перевооружение российской армии. Он сообщил, что в ближайшие годы войска дополнительно получат более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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