В России создается новая зенитная ракетная система

В России идут работы по созданию новой зенитной ракетной системы С-550. Об этом говорится в сообщении Минобороны о недавней серии военных совещаний с президентом России Владимиром Путиным.
В министерстве рассказали, что на совещаниях, которые прошли в Сочи 1—3 ноября, Путин сделал «особый акцент на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550». Другой информации о новейшей системе в ведомстве не сообщили.
Ранее Путин на совещании по оборонным вопросам в Сочи анонсировал перевооружение российской армии. Он сообщил, что в ближайшие годы войска дополнительно получат более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400.
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