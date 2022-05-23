Кудрин раскрыл сроки перестройки экономики России

Спад российской экономики закончится в течение двух лет, заверил Кудрин
Перестройка российской экономики займет от полутора до двух лет. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин по итогам встречи с фракцией «Единая Россия».
«Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать — это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным», — приводит слова Кудрина РИА «Новости».
Он также отметил, что более глубокая перестройка российской экономики займет длительное время. Это связано с тем, что инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют от 5 до 10 лет, объяснил Кудрин.
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