Кудрин раскрыл сроки перестройки экономики России

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Всероссийский форум
Спад российской экономики закончится в течение двух лет, заверил Кудрин Фото:

Перестройка российской экономики займет от полутора до двух лет. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин по итогам встречи с фракцией «Единая Россия».

«Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать — это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным», — приводит слова Кудрина РИА «Новости».

Он также отметил, что более глубокая перестройка российской экономики займет длительное время. Это связано с тем, что инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют от 5 до 10 лет, объяснил Кудрин.

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Перестройка российской экономики займет от полутора до двух лет. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин по итогам встречи с фракцией «Единая Россия». «Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать — это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным», — приводит слова Кудрина РИА «Новости». Он также отметил, что более глубокая перестройка российской экономики займет длительное время. Это связано с тем, что инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют от 5 до 10 лет, объяснил Кудрин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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