В Москве задержали пермяка, обвиняемого в растлении детей

На данный момент обвиняемый находится под стражей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве жителя Чайковского (Пермский край), который обвиняется в растлении двух девочек. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета по Пермскому краю.

«В течение нескольких дней он (обвиняемый) был задержан сотрудниками уголовного розыска в городе Москва, доставлен в следственный отдел по городу Чайковский СУ СК РФ по Пермскому краю», — сообщается на сайте комитета. Сейчас пермяк находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

Следователи предъявили обвинение мужчине по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней) и по п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица не достигшего 14 лет). По версии следствия, обвиняемый с 2014 по 2017 год неоднократно растлевал девочку не достигшую возраста 12 лет. Позже в 2021 году он совершал подобные действия уже с применением насилия в отношении подростка, не достигшего 16-летнего возраста. Сотрудникам СК стало известно о преступлениях только в весной 2022 года, когда к ним обратилась мать одной из девочек. Тогда мужчину объявили в розыск и позже нашли пермяка в столице.