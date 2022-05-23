Мэр Перми обвинил в коммунальных проблемах компанию Вексельберга

Постоянные аварии на городских сетях — вина компании «Новогор», считает Алексей Демкин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Изношенность сетей и коммунальные аварии приводят к недовольству пермяков сферой ЖКХ, заявил мэр Алексей Демкин. Нужного показателя удовлетворенности именно этой сферой администрации города не удалось достичь в 2021 году. По словам Демкина, виновна в этом компания «Новогор-Прикамье», у которой городские сети находятся в концессии. «Новогор» является предприятием АО «Российские коммунальные системы», подконтрольного бизнесмену Виктору Вексельбергу.

«Концессионер за последние пять лет все усилия инвестиционные направил на поддержание и развитие головных сооружений, проще говоря водозабора. При этом немножко отстранился от реконструкции существующих сетей. Все это приводит к тому, что сети начинают выходить из строя», — заявил Демкин на заседании городской думы, трансляция которого велась на сайте парламента.

По словам главы Перми, чиновники при представителях МЧС, прокуратуры, Главного федерального инспектора на совещаниях пытались донести на «Новогора» необходимость изменения формата работы. И это получилось — компания меняет свои инвестиционные программы, что, как надеется Демкин, изменит в лучшую сторону проблему аварийности на сетях.