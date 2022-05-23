Вице-мэр Урая заподозрил пиар-атаку в куче сваленных газет. Фото

24 мая 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

В Урае неизвестные избавляются од газет, принадлежащих властям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-мэр Урая Олег Хотинецкий считает, что найденная в одном из подъездов куча местных газет «Знамя», выпуском которых занимается подконтрольная мэрии редакция, может быть попыткой дискредитировать мэрию. Об этом он рассказал в своем telegram-канале, прикрепив снимок. «Не похоже, что недобросовестный курьер складывал их там на виду у жителей. Скорее, имеем дело с обычной выборной грязной технологией, когда изымается материал конкурентов, а потом дискредитируется их сеть разносчиков», — написал Хотинецкий. Чиновник добавил, что не удивится, если в ближайшее время в городских пабликах появятся посты, где может быть написано, что он и редактор газеты «Знамя» Регина Валиева плохо разносят газеты пенсионерам. В разговоре с корреспондентом агентства вице-мэр сообщил также, что в ситуации разбирается полиция. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что глава Мегиона Олег Дейнека посчитал петицию об его отстранении от должности пиар-атакой. Тогда в петиции, адресованной губернатору ХМАО Наталье Комаровой, было выдвинуто требование об отставке мэра и его первого заместителя Игоря Алчинова в связи с утратой доверия у жителей. Фото: telegram-канал Олега Хотинецкого

Вице-мэр Урая Олег Хотинецкий считает, что найденная в одном из подъездов куча местных газет «Знамя», выпуском которых занимается подконтрольная мэрии редакция, может быть попыткой дискредитировать мэрию. Об этом он рассказал в своем telegram-канале, прикрепив снимок. «Не похоже, что недобросовестный курьер складывал их там на виду у жителей. Скорее, имеем дело с обычной выборной грязной технологией, когда изымается материал конкурентов, а потом дискредитируется их сеть разносчиков», — написал Хотинецкий. Чиновник добавил, что не удивится, если в ближайшее время в городских пабликах появятся посты, где может быть написано, что он и редактор газеты «Знамя» Регина Валиева плохо разносят газеты пенсионерам. В разговоре с корреспондентом агентства вице-мэр сообщил также, что в ситуации разбирается полиция. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что глава Мегиона Олег Дейнека посчитал петицию об его отстранении от должности пиар-атакой. Тогда в петиции, адресованной губернатору ХМАО Наталье Комаровой, было выдвинуто требование об отставке мэра и его первого заместителя Игоря Алчинова в связи с утратой доверия у жителей.