Мэр из ХМАО назвал пиар-атакой петицию об отставке

В социальных сетях появилась петиция с требованием лишить должности главу Мегиона Олега Дейнеку Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Мегиона Олег Дейнека назвал петицию об его отстранении от должности пиар-атакой. В петиции, адресованной губернатору ХМАО Наталье Комаровой, выдвинуто требование об отставке мэра и его первого заместителя Игоря Алчинова в связи с утратой доверия у жителей. Об этом URA.RU рассказал сам Дейнека.

«Такая петиция появляются регулярно и появляется в преддверии, например, отчета главы город или других политических событий. В этом году у нас также пройдут выборы на три вакантных депутатских кресла. Считаю, что это пиар-атака и попытка раскачать ситуацию в городе. Если мы говорим о жителях региона, которые ее подписали, то это практически нулевой процент», — сказал глава Мегиона.

На момент публикации, за отставку мэра и его заместителя проголосовали 187 пользователей социальной сети «ВКонтакте», где и размещена петиция. В описании обращения указано, что жители Мегиона недовольны действиями властей, однако конкретные причины не называются.

Ранее URA.RU писало, что глава Мегиона Олег Дейнека и депутаты городской думы от КПРФ регулярно конфликтуют. В прошлом году мэра обещали привлечь к ответственности за создание свалки. А во время выборов на должность главы города, партия коммунистов заявила, что в качестве нового главы они хотели бы видеть другого человека.

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