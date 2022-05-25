«ЛизаАлерт» собирает пермяков в лесу для предотвращения беды

26 мая 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Участники учений будут искать людей в лесу (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» приглашает пермяков на учения. За два дня желающие смогут не просто познакомиться с работой отряда, но и лично принять участие в поиске пропавших в лесу людей. Об этом URA.RU рассказала представитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» Пермского края Татьяна Пустобаева. «Теоретический курс — это обязательно работа с техникой: радиосвязь, навигаторы, психология поисков, особенности лесного поиска. Рассказываем все, что нужно знать, чтобы не бояться выходить в лес. На второй день мы уже выезжаем в лес, где будет штаб. Ситуация приравнена к реальному поиску — по легенде потерялись в лесу три человека. Группы участников учений под руководством опытных членов отряда выйдут на их поиски. Обычно на это требуется около 7-8 часов», — рассказала Пустобаева. Учения пройдут 4 и 5 июня. Теоретический курс проведут на базе Пермской краевой службы спасения, а отработка практических навыков пройдет в лесу. Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Все контакты есть в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Отряд «ЛизаАлерт» занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. В него входят более 30 тысяч человек в 63 регионах России. Здесь работают координаторы, кинологи, связисты, конники, картографы и другие специалисты.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» приглашает пермяков на учения. За два дня желающие смогут не просто познакомиться с работой отряда, но и лично принять участие в поиске пропавших в лесу людей. Об этом URA.RU рассказала представитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» Пермского края Татьяна Пустобаева. «Теоретический курс — это обязательно работа с техникой: радиосвязь, навигаторы, психология поисков, особенности лесного поиска. Рассказываем все, что нужно знать, чтобы не бояться выходить в лес. На второй день мы уже выезжаем в лес, где будет штаб. Ситуация приравнена к реальному поиску — по легенде потерялись в лесу три человека. Группы участников учений под руководством опытных членов отряда выйдут на их поиски. Обычно на это требуется около 7-8 часов», — рассказала Пустобаева. Учения пройдут 4 и 5 июня. Теоретический курс проведут на базе Пермской краевой службы спасения, а отработка практических навыков пройдет в лесу. Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Все контакты есть в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Отряд «ЛизаАлерт» занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. В него входят более 30 тысяч человек в 63 регионах России. Здесь работают координаторы, кинологи, связисты, конники, картографы и другие специалисты.