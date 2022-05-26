Новые голубые ели в Екатеринбурге посадили не только возле мэрии. Показываем, где появились деревья

27 мая 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

В нескольких точках Екатеринбура посадили голубые ели Фото: Размик Закарян © URA.RU В Историческом сквере в центре Екатеринбурга появились две голубые ели. Ранее деревья появились возле здания администрации Екатеринбурга на площади 1905 года. Об этом сообщил читатель URA.RU. «В историческом парке на плотинке появились голубые ели. На территории высажено два дерева», — написал читатель URA.RU. Еще одну ель планируют посадить в парке 22-го партсъезда чуть позже из-за зазеленевших многолетников. Легендарные деревья срубили ночью 24 мая. О том, что деревья спилят, стало известно в марте 2022 года. Чиновники объяснили решение тем, что елочки изъедены жуками и утратили декоративность. В зимний сезон 2021-2022 их украсили гирляндами. Горожанам такая задумка понравилась. Но специалистам стало понятно, что для старых покосившихся деревьев это очень серьезное испытание. Инициатива главы Екатеринбурга Алексея Орлова была реализована благодаря участию соучредителя Фонда святой Екатерины — Андрея Симановского. Также Алексей Орлов предложил сделать сувениры к 300-летию столицы Урала из спиленных елей. читатель URA.RU читатель URA.RU

В Историческом сквере в центре Екатеринбурга появились две голубые ели. Ранее деревья появились возле здания администрации Екатеринбурга на площади 1905 года. Об этом сообщил читатель URA.RU. «В историческом парке на плотинке появились голубые ели. На территории высажено два дерева», — написал читатель URA.RU. Еще одну ель планируют посадить в парке 22-го партсъезда чуть позже из-за зазеленевших многолетников. Легендарные деревья срубили ночью 24 мая. О том, что деревья спилят, стало известно в марте 2022 года. Чиновники объяснили решение тем, что елочки изъедены жуками и утратили декоративность. В зимний сезон 2021-2022 их украсили гирляндами. Горожанам такая задумка понравилась. Но специалистам стало понятно, что для старых покосившихся деревьев это очень серьезное испытание. Инициатива главы Екатеринбурга Алексея Орлова была реализована благодаря участию соучредителя Фонда святой Екатерины — Андрея Симановского. Также Алексей Орлов предложил сделать сувениры к 300-летию столицы Урала из спиленных елей.