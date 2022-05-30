Свердловский «Водоканал» накопил миллионные долги перед рабочими

Сумма долга превысила 8,1 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Обанкротившийся свердловский МУП «Водоканал Камышлов» накопил долг в 8,1 миллионов рублей по зарплатам за февраль—май 2022 года. Задолженность была погашена по требованию прокуратуры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате 81 работнику заработной платы за период с февраля по май 2022 года на сумму свыше 8,1 млн рублей. В целях восстановления трудовых прав работников предприятия прокуратура конкурсному управляющему внесла представление об устранении нарушений закона, а также направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов», — рассказали в пресс-службе.

Из-за «Водоканала Камышлов» жители города часто сталкивались с отключением воды. Сотни домов, школы, детские сады и больницы Камышлова оставались без водоснабжения из-за проблем на насосной станции. Эта проблема коснулась 298 многоквартирных и 146 частных домов, 12 детских садов, шесть школ, а также четыре объекта с круглосуточным пребыванием людей.