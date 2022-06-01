Елену Стрельцову на два голоса обошел запасной кандидат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат гордумы Новоуральска Елена Стрельцова на праймериз от «Единой России» набрала на два голоса меньше, чем ее искусственный оппонент Алла Вохмякова. Информация об этом размещена на официальном сайте партии. Источник URA.RU рассказал, что Вохмякова выдвинута в качестве запасного кандидата.

«Такие кандидаты, как Вохмякова, являются запасными. Нужны они банально для перестраховки. Если за день до выборов оппонент Стрельцовой снимет свою кандидатуру, то тогда выборы на участке не отменятся, из-за второго кандидата. Как так вышло, что Стрельцову обошел запасной вариант — неизвестно», — уточнил инсайдер. Стрельцова набрала 74 голоса, а ее оппонент на два голоса меньше — 72.

Стрельцова является редактором газеты «Нейва», которую контролирует резиденция губернатора и муниципальные власти. Также она несколько лет не указывала в своих справках о доходах то, что ее супруг Дмитрий Шадрин, который тоже является депутатом, через инвестиционные фонды владеет облигациями иностранных государств и компаний. В разделе деклараций «Иные ценные бумаги» за 2019 и 2020 годы Стрельцова не указала имущество ее супруга на общую сумму 2 353 018,83 рублей. В Новоуральской думе такое нарушение сочли незначительным. Это заметили в прокуратуре и вынесли думе предписание устранить нарушение.

Журналист URA.RU обратился за комментарием к Елене Стрельцовой. На момент публикации ответа не поступило.

Ее муж Дмитрий Шадрин также участвовал в праймериз. Его обошла конкурирующая с директриса конкурирующей с ним управляющей компании Ирена Ислентьева. Источники URA.RU считают, что такой провал плохо скажется на его взаимоотношениях с мэром Новоуральска Вячеславом Тюменцевым.

Скрин: сайт «Единой России»

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