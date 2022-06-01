Burger King вернул свердловчанам купоны на еду. Цены

02 июня 2022 в 02:29 Размер текста - 17 +

Из-за сложной экономической ситуации в Burger King на время пропали купоны Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Сеть быстрого питания Burger King вернула купоны, по которым можно покупать еду по более выгодным ценам. Обновление заметили читатели URA.RU. «В мобильном приложении Burger King появились купоны! Какое-то время их там не было», — сообщил собеседник. Во вкладке «купоны» в приложении опубликовано порядка 70 предложений о покупке определенных позиций по более выгодной цене. Например, два воппера со скидкой стоят 379 рублей, два капучино 219 рублей, комплекс чизбургер и капучино 124 рубля. Ранее URA.RU сообщало, что купоны и скидки вернулись в рестораны KFC в Екатеринбурге при оформлении заказов на вынос. Купоны убрали после ухудшения экономической ситуации в стране, одновременно с поднятием стоимости продукции ресторанов. Некоторые международные компании начали объявлять о своем уходе с российского рынка после введения западными странами новых экономических санкций в отношении РФ. Решение якобы связано с проведением специальной операции России на территории Украины. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Сеть быстрого питания Burger King вернула купоны, по которым можно покупать еду по более выгодным ценам. Обновление заметили читатели URA.RU. «В мобильном приложении Burger King появились купоны! Какое-то время их там не было», — сообщил собеседник. Во вкладке «купоны» в приложении опубликовано порядка 70 предложений о покупке определенных позиций по более выгодной цене. Например, два воппера со скидкой стоят 379 рублей, два капучино 219 рублей, комплекс чизбургер и капучино 124 рубля. Ранее URA.RU сообщало, что купоны и скидки вернулись в рестораны KFC в Екатеринбурге при оформлении заказов на вынос. Купоны убрали после ухудшения экономической ситуации в стране, одновременно с поднятием стоимости продукции ресторанов. Некоторые международные компании начали объявлять о своем уходе с российского рынка после введения западными странами новых экономических санкций в отношении РФ. Решение якобы связано с проведением специальной операции России на территории Украины.