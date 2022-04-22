В ресторанах Subway взвинтили цены на сэндвичи в Екатеринбурге

22 апреля 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

В ресторанах сети Subway, расположенных по адресу Ленина, 49 и Малышева, 125 резко выросла стоимость сендвичей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Если сравнивать со старыми чеками, 15-сантиметровый сэндвич дня подорожал со 149 до 175 рублей. Комбо обед (входит сэндвич и напиток, прим. URA.RU) стал дороже на 40 рублей — раньше стоил 149, сейчас обойдется в 189 рублей», — передает корреспондент агентства. Кроме того, на 40 рублей подорожал 30-сантиметровый саб дня. Его прежняя цена — 259 рублей, сейчас он стоит 299 рублей. За опцию «Добавка дня» вместо прежних 35 рублей теперь придется заплатить 45 за порцию дополнительного мяса в сэндвич. Однако не подорожал «Саб дог» — он по-прежнему стоит 69 рублей. Ранее стало известно, что в сетях ресторанов быстрого питания «А ты где?», «Додо Пицца» и Pizza Mia в Екатеринбурге резко возросла стоимость позиций в меню. Кроме того, сеть быстрого питания KFC в городе вернула свои скидочные купоны и акции. До этого их убрали на фоне осложнившейся экономической обстановки, так как после объявления о проведении спецоперации российскими Вооруженными силами по денацификации и демилитаризации Украины, российский рынок начали покидать многие западные компании. Так, например, американская компания Yum! Brands, владеющая ресторанами KFC, заявила, что закроет свои подконтрольные филиалы в РФ. В последствии стало известно, что рестораны в Свердловской области закрываться не будут, так как работают по франшизе.