Жители тюменской «матрешки» хотят работать в госструктурах

72% жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО рассматривают предложения о работе в госорганах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов стали массово интересоваться работой в госоранах. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru со ссылкой на службу исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

«Опрос hh.ru показал, что 72% соискателей из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО рассматривают предложения о работе в госорганах. Еще 17% не склонны к выбору госоргана в качестве работодателя. 11% респондентов затруднились с ответом», — уточняют в пресс-службе hh.ru.

Существует прямая зависимость между желанием работать на государство и возрастом. Так, 52% респондентов в возрасте 55 и старше, 39% в возрасте 45-54 лет и 30% в возрасте 35-44 лет точно согласны пойти работать в госорганы. Среди молодежи в возрасте 18-24 лет таких лишь 18%, в возрасте 25-34 лет — почти каждый четвертый (23%)

Главными причинами для устройства на работу в госорганы жители «матрешки» выделяют стабильность и постоянство (62%), наличие премий, льгот, соцпакета (45%), полное соблюдение трудового кодекса (45%).

Самыми популярными «минусами» работы в государственных органах респонденты назвали низкую зарплату и «забюрократизированность» процессов — 57% и 44%, соответственно.

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