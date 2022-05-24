В Екатеринбурге «заминировали» здание суда

25 мая 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

У здания суда работала полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге эвакуировали здание Арбитражного суда Свердловской области из-за поступившего на электронную почту сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил представитель пресс-службы суда. «Сегодня утром в отделе делопроизводства на электронной почте обнаружили сообщение о якобы заминированном здании суда. Посетителей и работников вывели на улицу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели помещение», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что здоровью и жизням находящихся в суде ничего не угрожает. Их начнут заводить в здание. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Ранее поступали сообщения о ложном «минировании» самолетов, приземляющихся в аэропорте Кольцово, а также детских садов и школ. Правоохранители проверяли эту информацию и не находили опасных предметов.

В Екатеринбурге эвакуировали здание Арбитражного суда Свердловской области из-за поступившего на электронную почту сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил представитель пресс-службы суда. «Сегодня утром в отделе делопроизводства на электронной почте обнаружили сообщение о якобы заминированном здании суда. Посетителей и работников вывели на улицу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели помещение», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что здоровью и жизням находящихся в суде ничего не угрожает. Их начнут заводить в здание. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Ранее поступали сообщения о ложном «минировании» самолетов, приземляющихся в аэропорте Кольцово, а также детских садов и школ. Правоохранители проверяли эту информацию и не находили опасных предметов.