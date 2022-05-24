24 мая 2022

В Екатеринбурге «заминировали» здание суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Челябинск , митинг, полиция, омон
У здания суда работала полиция Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали здание Арбитражного суда Свердловской области из-за поступившего на электронную почту сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил представитель пресс-службы суда.

«Сегодня утром в отделе делопроизводства на электронной почте обнаружили сообщение о якобы заминированном здании суда. Посетителей и работников вывели на улицу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели помещение», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что здоровью и жизням находящихся в суде ничего не угрожает. Их начнут заводить в здание.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.

Ранее поступали сообщения о ложном «минировании» самолетов, приземляющихся в аэропорте Кольцово, а также детских садов и школ. Правоохранители проверяли эту информацию и не находили опасных предметов.

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В Екатеринбурге эвакуировали здание Арбитражного суда Свердловской области из-за поступившего на электронную почту сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил представитель пресс-службы суда. «Сегодня утром в отделе делопроизводства на электронной почте обнаружили сообщение о якобы заминированном здании суда. Посетителей и работников вывели на улицу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели помещение», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что здоровью и жизням находящихся в суде ничего не угрожает. Их начнут заводить в здание. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Ранее поступали сообщения о ложном «минировании» самолетов, приземляющихся в аэропорте Кольцово, а также детских садов и школ. Правоохранители проверяли эту информацию и не находили опасных предметов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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