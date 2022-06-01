Пермские студенты смогут учиться за счет сельхозпроизводителей

Студенты пермских вузов и сузов смогут поступить на обучение за счет сельскохозяйственных предприятий. Право быть заказчиками целевого обучения сельскохозяйственные производители смогут с нового учебного года, сообщается на сайте правительства Пермского края.
«Заказчиками целевого обучения с нового учебного года могут выступать и сельскохозяйственные товаропроизводители», — говорится на сайте. Работодатель сможет заключать договор со студентами любого курса.
Краевые власти неоднократно отмечали, что в регионе необходимо решать вопрос нехватки необходимых кадров, в том числе и в сельскохозяйственной отрасли. Это можно решить также с помощью повышения доступности образования. Муниципальным властями поручено обеспечить заключение целевых договоров в вузах края до 25 июля.
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Студенты пермских вузов и сузов смогут поступить на обучение за счет сельскохозяйственных предприятий. Право быть заказчиками целевого обучения сельскохозяйственные производители смогут с нового учебного года, сообщается на сайте правительства Пермского края. «Заказчиками целевого обучения с нового учебного года могут выступать и сельскохозяйственные товаропроизводители», — говорится на сайте. Работодатель сможет заключать договор со студентами любого курса. Краевые власти неоднократно отмечали, что в регионе необходимо решать вопрос нехватки необходимых кадров, в том числе и в сельскохозяйственной отрасли. Это можно решить также с помощью повышения доступности образования. Муниципальным властями поручено обеспечить заключение целевых договоров в вузах края до 25 июля.