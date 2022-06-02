Путин наградил свердловского электрика за «спасение погибавших»

Президент РФ наградил электромеханика за спасение погибавшихФото: Афонина Елена\ТАСС
Российский президент Владимир Путин наградил электромеханика «Российских железных дорог» Александра Калашникова медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ опубликован официальный интернет-портал правовой информации РФ.
«Медалью наградить электромеханика Смычкинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги Калашникова Александра», — сказано в тексте документа. Указ подписан президентом.
Ранее сообщалось, что Путин удостоил почетными званиями жителей Свердловской области. Среди тех, чьи заслуги отмечены на федеральном уровне, профессоры Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), госслужащая и директор сельхозпредприятия.
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Российский президент Владимир Путин наградил электромеханика «Российских железных дорог» Александра Калашникова медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ опубликован официальный интернет-портал правовой информации РФ. «Медалью наградить электромеханика Смычкинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги Калашникова Александра», — сказано в тексте документа. Указ подписан президентом. Ранее сообщалось, что Путин удостоил почетными званиями жителей Свердловской области. Среди тех, чьи заслуги отмечены на федеральном уровне, профессоры Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), госслужащая и директор сельхозпредприятия.