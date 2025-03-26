Екатеринбуржцы выбрали самые грязные районы города

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги опроса среди горожан по качеству уборки районов зимой, согласно которым самыми грязными оказались Чкаловский и Кировский. Они набрали больше всего негативных отзывов, рассказали в пресс-службе администрации.
Согласно подсчетам, Чкаловский и Кировский районы получили по 1427 и 1407 негативных оценок соответственно и по 916 положительных. Лидерами по качеству уборки стали Ленинский (1485 положительных оценок), Академический (1130) и Верх-Исетский (1096) районы. Раскритиковали уборку в этих районах 1400, 1053 и 1337 горожан соответственно.
Всего в опросе приняли участие 31 тысяча человек. Большинство жителей выбрали вариант «скорее удовлетворен». За него отдано 6,5 тысячи голосов.
Ранее вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов оценил уборку тротуаров минувшей зимой на «троечку», а проезжей части — на «четверку». При этом чиновник признал, что по большей части коммунальщикам просто повезло с погодой.
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