Куйвашев раздал награды заместителям

Соответсвующий указ Евгений Куйвашев подписал 24 марта (архивное фото)
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил своих заместителей знаком «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Соответствующий указ он подписал 24 марта.
За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона государственной наградой отмечены первый заместитель Алексей Шмыков, заместители Дмитрий Ионин, Иван Детченя и Алексей Кузнецов. Все награждения произведены по представлению министерства инвестиций и развития региона.
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