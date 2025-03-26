Куйвашев раздал награды заместителям

Свердловский губернатор наградил своих заместителей
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Санкт-Петербургский экономический форум 2024. Сбор гостей на пленарную сессию ПМЭФ 2024. Санкт-Петербург , куйвашев евгений
Соответсвующий указ Евгений Куйвашев подписал 24 марта (архивное фото) Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил своих заместителей знаком «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Соответствующий указ он подписал 24 марта.

За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона государственной наградой отмечены первый заместитель Алексей Шмыков, заместители Дмитрий Ионин, Иван Детченя и Алексей Кузнецов. Все награждения произведены по представлению министерства инвестиций и развития региона.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил своих заместителей знаком «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Соответствующий указ он подписал 24 марта. За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона государственной наградой отмечены первый заместитель Алексей Шмыков, заместители Дмитрий Ионин, Иван Детченя и Алексей Кузнецов. Все награждения произведены по представлению министерства инвестиций и развития региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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